La scelta del consigliere di votare contro la sua maggioranza.

Nella maggioranza che sostiene il sindaco di Olbia Settimo Nizzi c’è una defezione. Lo si è capito ieri sera, con la votazione della mozione per il caso di Olbia.it, il giornale online che non riceve più le comunicazioni ufficiali dal Comune.

La defezione è quella del consigliere di Forza Italia Bastianino Monni, eletto nel 2016 con 327 preferenze. Insomma, uno dei più votati che siede in Consiglio comunale e che non è diventato poi assessore. Ma quella di Monni non è una spaccatura senza ripercussioni.

Il forzista è anche presidente della commissione Urbanistica e la sua scelta di non votare compatto con il gruppo della maggioranza potrebbe essere un messaggio rivolto al sindaco Nizzi: ti sostengo, ma non sono la penso come te su tutto.

Alla fine questo è stato anche il senso del suo intervento, ieri sera, durante la discussione della mozione. “Manifestare un’opinione differente non significa essere contro la maggioranza – ha detto Monni in aula -. Significa avere anche uno spirito critico e costruttivo. L’amicizia e il rispetto che esiste nella vita vorrei che ci fosse anche in politica”.

