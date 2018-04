Movimento 5 Stelle, festa post-elezioni con i parlamentari della Gallura

Appuntamento per domenica 8 aprile.

Il Movimento 5 Stelle organizza per domenica prossima 8 aprile dalle ore 11 e 30 alle 20 presso la chiesa campestre di Santa Mariedda ad Olbia una giornata di festa dopo l’ottimo risultato elettorale del 4 marzo scorso che ha portato in Parlamento due rappresentanti del territorio, Nardo Marino e Vittoria Bogo Deledda.

I due portavoce avranno così l’opportunità di incontrare i cittadini in un momento conviviale che avrà inizio con un pranzo a base di gnocchetti al sugo di pecora, pecora in cappotto, vino e acqua. Sarà presente anche lo stand del birrificio Artigianale di Settimo San Pietro. Nel pomeriggio la festa sarà allietata dall’esibizione di Tony Marino, Tony Derosas, Francesco Pilu e del Trio No Limits.

Nell’ottica dell’autofinanziamento è prevista un contributo di 10 euro a persona. L’evento vuole essere anche un’occasione per uno scambio di idee e proposte ed è aperto a tutti i cittadini del collegio che ha eletto Marino e Bogo Deledda rispettivamente alla Camera e al Senato”.

