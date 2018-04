La decisione del giudice di pace sulle multe contestate.

La notizia corre veloce sui social e viene ripresa anche dal quotidiano La Nuova Sardegna. I giudici di pace di Olbia hanno deciso di accettare nuovamente l’istanza di sospensione relativa al pagamento di un’altra decina di verbali relativi alla Ztl del centro storico.

Come già accaduto nei giorni scorsi, i magistrati si sono presi del tempo per approfondire la vicenda delle contravvenzioni. E rimandare all’udienza, dei prossimi mesi, la decisione nel merito. Come si sa, i ricorrenti hanno enfatizzato le problematiche relative alla segnaletica, che sarebbe stata poco chiara, e alle infrazioni sequenziali.

Ovviamente, la sospensione dal pagamento non equivale ad una vittoria per i ricorrenti, ma significa, comunque, che, secondo i giudici di pace, la questione della Ztl di Olbia merita un approfondimento. Per cui sarà necessario più tempo.

