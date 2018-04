I dati dei controlli della polizia locale di Olbia.

Lo scorso anno la polizia locale di Olbia ha effettuato più di 600 test alcolemici e 200 di sostanze stupefacenti. Sono stati 17.000 i verbali per le violazioni del codice della strada, di cui 6 per guida senza patente. L’attività degli agenti della Municipale, nei controlli stradali, si è soffermata, soprattutto, nel rispetto dei divieti di sosta, che riguardano, ovviamente, anche i parcheggi artistici che spesso si vedono in città, come quelli sui marciapiedi o sulle strisce pedonali. Dei 17.000 verbali, infatti, 12.000 riguardano solo questa voce.

Ma non sono mancate le altre sanzioni: 170 automobilisti sono stati fermati per le omesse revisioni, 200 per il mancato rispetto del segnale di precedenza, 40 per il mancato uso del casco, 30 per l’assenza della cintura di sicurezza e 50 senza assicurazione. Gli incidenti nel 2017 sono stati 350, di cui 200 con feriti. Un dato stabile rispetto all’anno prima, con la nota positiva che, però, non si è verificato nessun decesso (nel 2016 erano stati 2).

