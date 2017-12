Inaugurata anche la nuova sala per le cerimonie a Olbia.

I pavimenti sono quelli originali, alle finestre delle tende avorio per far entrare la luce, quando occorre. Le pareti sono bianche, ma conservano il ricordo degli antichi fregi. Il sindaco Settimo Nizzi svela i lavori completati al Municipio di Olbia della nuova sala giunta, ovvero la sala in cui si riuniscono gli assessori insieme al primo cittadino per prendere le decisioni che gli competono, e della sala per le cerimonie, deputata agli incontri ufficiali e anche ai matrimoni civili.

Erano lavori annunciati, fortemente voluti dall’amministrazione Nizzi, che dopo alcuni mesi vedono compimento. Dopo l’entrata in funzione della nuova sede municipale, anche quella storica di via Dante ha visto, negli ultimi mesi, alcuni lavori di restauro. La sala della giunta, costata 40mila euro, si trova al primo piano, esattamente nello stesso piano dove si trovava prima, nella parte dedicata agli uffici del sindaco.