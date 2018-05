Il nuovo album di Andrea Pisano.

L’11 maggio 2018 ci sarà la pubblicazione dell’album di debutto del rapper olbiese NOIA, nome d’arte di Andrea Pisano, intitolato #grigionoia, disponibile su Spotify e tutti i digital stores. Andrea è un giovane rapper, musicista, videomaker, e da sempre vive a Olbia. I primi testi a soli undici anni, e a 14 anni con il primo demo solista intitolato “Un alternarsi di storie”.

Il suo nuovo album #grigionoia è un condensato di testi diretti e provocatori in cui il rapper fotografa variegate situazioni del contesto storico in cui viviamo, sviluppando concetti riflessivi ed articolati per mezzo rime pungenti e graffianti. Non c’è spazio alla libera interpretazione degli argomenti trattati che si alternano tra rapporti personali alla musica per finire sul sociale.

Il rapper dimostra una certa disinvoltura e padronanza del mezzo non risultando per niente scontato ma riuscendo a catalizzare l’attenzione dell’ascoltatore grazie alla sua imprevedibilità e spocchia tagliente. Musicalmente l’album è interamente prodotto da NOIA stesso che imprime su ogni strumentale il proprio marchio di fabbrica che caratterizza ogni suo beat, rendendo ogni tappeto ritmico “senza tempo”.

#grigionoia è un album facilmente distinguibile in questi tempi di omologazione di sound e questo fattore non può che essere un elemento più che positivo per il rapper/ producer di cui stiamo parlando.

Relativamente ai featuring sono presenti En?gma, noto rapper di successo, dj Myke aka Micionero, uno dei più forti dj nel panorama italiano, Valentini produttore reduce da il remix di “Le Canzoni” di Jovanotti ed in fine il rapper Quint Mille e il dj Valium.

