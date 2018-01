I lavori nel canale Bandinu di Olbia.

Quasi cinquecento mila euro, questo costerà la messa in sicurezza del canale Bandinu a Olbia. I lavori interesseranno, in particolar modo, l’area compresa tra via Como e via Ragusa, in corrispondenza della scuola di Maria Rocca. È stato, infatti, valutato dai tecnici che, in questa zona, il canale presenta una sezione inadeguata e dei restringimento che ne limitano la portata. In caso di eventi piogge anche di lieve entità, infatti, si sono frequentemente verificati allagamenti sia in via Como che in via Ragusa.

Il canale Bandinu è stato uno dei corsi d’acqua tristemente protagonisti della tragica alluvione di Olbia avvenuta durante in ciclone Cleopatra del 18 novembre 2013. La sua messa in sicurezza rientra nel piano di manutenzione straordinaria dei canali attuata dal Comune.