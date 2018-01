A Olbia tutto pronto per l’arrivo della Befana dei Vigili del fuoco

Appuntamento domani alle 11 a palazzo comunale.

Per chiudere le festività in bellezza, arriva la Befana dei Vigili del fuoco. L’appuntamento è per domani mattina, dalle 11, a palazzo comunale. La Befana distribuirà dolci e caramelle a tutti i bambini presenti. L’evento è organizzato dall’assessorato comunale alla Cultura con la collaborazione del corpo dei vigili del fuoco di Olbia.

E fino a domani rimane aperta, all’ex refettorio del palazzo dello scolastico, la casa della Befana, promossa dall’amministrazione comunale e dall’agenzia Equipe con la collaborazione dell’associazione Sas Janas. Oggi, alle 17, sempre all’ex refettorio, si svolgerà uno spettacolo per bambini dal titolo “Il regalo più bello”.