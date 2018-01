Centinaia quelli portati via dalla furia del vento.

La furia del vento che ha colpito Olbia e dintorni non ha certo risparmiato i secchi per la raccolta differenziata dei rifiuti. Che a centinaia sono volati via, portati in giro per la città dalle raffiche che soffiavano a quasi cento all’ora.

Tanto che sono moltissimi i cittadini che non sono riusciti a recuperarli. Che fare adesso? Chi avesse smarrito il proprio contenitore, deve presentare una denuncia alla polizia municipale, e con la copia della denuncia recarsi poi a centro servizi della De Vizia per poter avere un nuovo contenitore.