Olbia, si sgretola la strada sul lungomare: tragedia sfiorata

In via Genova, sul lungomare di Olbia, il rischio di nuovi cedimenti è sempre più concreto.

Tragedia sfiorata ieri mattina in via Genova, sul lungomare di Olbia, quando di colpo la strada si è aperta sotto le ruote di un mezzo della De Vizia, la società che gestisce in appalto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. L’operatore che in quel momento era a bordo del mezzo ha rischiato di finire in mare. La voragine si è infatti spalancata proprio da quella parte.

Il mezzo della De Vizia era fermo a bordo strada, quando di colpo l’asfalto sotto le sue ruote ha ceduto. Il mezzo pesante si è inclinato pericolosamente verso il mare, sotto gli occhi increduli dei passanti. L’intervento immediato dei mezzi di soccorso ha evitato il peggio. E’ stata necessaria una grossa gru per tirare fuori la spazzatrice dalla voragine sulla strada del lungomare di Olbia nella quale era precipitata. Voragine che per il momento è stata transennata. Ma il rischio di altri cedimenti improvvisi è sempre più concreto.