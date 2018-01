Olbia, il vento fa volare via i pannelli solari di una scuola

Ad essere danneggiato il tetto delle elementari di Isticadeddu.

Ancora danni a causa del vento a Olbia: questa volta ad essere colpiti dalle raffiche che soffiavano ad oltre 70 chilometri orari sono stati i pannelli solari sopra il tetto della palestra delle scuole elementari di Isticadeddu. Dall’edificio sono infatti volati via i pannelli fotovoltaici, senza scoperchiare la copertura della palestra ma danneggiandola piuttosto seriamente. Il danno secondo una prima stima ammonterebbe a circa 15mila euro.

Per fortuna le scuole sono chiuse per le vacanze natalizie, e in quel momento nell’edificio non c’era nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia. La struttura, come hanno garantito dagli uffici comunali, verrà sistemata nel giro di qualche settmana.