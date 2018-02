Studio nazionale sulla longevità: molto dipende anche dal titolo di studio.

I numeri parlano chiaro: l’aspettativa di vita in Sardegna aumenta, arrivando a superare gli 82 anni, e attestandosi sugli 82,64 anni. Ma rimane seppur di poco al di sotto della media nazionale, che è di 82,75 anni. A superare la media nazionale è invece Olbia, che raggiunge una media di 82,85 anni.

E’ questo il risultato di uno studio nazionale sulla longevità realizzato dall’Osservatorio nazionale della Salute nelle regioni italiane, uno studio che determina ancora una volta come la Sardegna risulti tra le zone del pianeta con un’aspettativa di vita più alta. Restando in Italia, tra le regioni del sud solo la Puglia, con 83,2 anni, supera la Sardegna. Male invece tutte le altre regioni del Mezzogiorno, con Campania, Calabria e Sicilia che peggiorano la loro posizione nel corso degli anni. Al nord, sotto la media risultano Piemonte e Valle d’Aosta.

Tra i risultati dello studio emerge anche come l’aspettativa di vita sia strettamente legata anche al titolo di studio e alla conseguente difficoltà o meno di accesso ai servizi sanitari. Per quel che riguarda le provincie della Sardegna, Cagliari risulta ai primi posti in Italia con 83,49 anni, seguita proprio da Olbia Tempio con 82,85 e da Oristano con 82,65. All’ultimo posto l’Ogliastra, dove l’aspettativa di vita è di 81,57 anni.

