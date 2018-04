Un tassello importante per Olbia, le piste ciclopedonali.

Durante la puntata di Radio Internazionale Costa Smeralda “Filo diretto”, l’appuntamento mensile con il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, si è parlato di un tema molto importante: le piste ciclopedonali a Olbia. La puntata è stata dedicata agli investimenti territoriali integrati nelle aree urbane della città dal nome ITI, in cui rientrano anche i progetti delle piste ciclopedonali.

Ricordiamo che Iti è un progetto regionale che riguarda tre città: Cagliari, Sassari e Olbia. Sono 15 milioni di euro per la rigenerazione urbana della città, la riqualificazione degli spazi, il sostegno alle fasce sociali più deboli e una particolare attenzione ai temi dell’innovazione e dell’inclusione sociale.

“Da ottobre dell’anno scorso abbiamo ottenuto altri 5 milioni di euro perché ci siamo mossi in tempo, in modo veloce abbiamo presentato diverse idee interne per il progetto Iti. Questo significa- ha affermato Nizzi- che il nostro Comune ha a disposizione oltre 20 milioni di euro da utilizzare anche per le piste”.

Sono tre le piste ciclopedonali per cui l’amministrazione comunale sta lavorando da tempo per la realizzazione. Il tratto di percorso ciclopedonale che va da Ponte di ferro all’aeroporto Costa Smeralda, il tratto che va dal distributore Q8 sino al Teatro Michelucci e il tratto in zona industriale che va dalla rotatoria vicino alla sede della ex polizia stradale sino all’Isola Bianca.

“Entro 90 giorni, gli ingegneri galluresi a cui abbiamo affidato i progetti, dovranno presentare il tutto per poi iniziare i lavori. Non sono cose che vedremo tra mille anni ma le vedremo realizzarsi entro l’anno. E’ bello andare in bicicletta, l’idea di avere una città che si muove su due ruote da l’idea di una città pulita. Ecco perchè noi stiamo cercando di togliere dalle zone centrali le macchine”, conclude Settimo Nizzi.

