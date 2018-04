Verso l’inaugurazione del nuovo Polo commerciale di Olbia.

Poco più di un mese all’apertura. Il conto alla rovescia è iniziato. Il nuovo Polo commerciale, a cui si lavora da più di un anno, in via degli Astronauti, in zona aeroporto a Olbia, sta prendendo sempre più forma. Dall’esterno si vedono già nitide le strutture prefabbricate e in alcune si sta già lavorando alle finiture.

Metà del mese di giugno: sembra questa la data scelta per l’inaugurazione. Nell’area commerciale troveranno spazio inizialmente cinque marchi della grande distribuzione, alcuni già noti in Gallura. E’ il caso della catena dei casalinghi Risparmio Casa, che si trova ora in zona La Basa e che, con quest’apertura, raddoppierà la sua presenza in città.

Vicino ci sarà Euronics, che spazza via così le voci di una possibile crisi del gruppo a livello nazionale e dei negozi di elettronica in generale. In via degli Astronauti ci sarà anche la catena di abbigliamento Pizza Italia, anche questa non una novità per Olbia, e il colosso delle calzature Pittarello, che rilancerà, in questo modo, la sfida ai suoi concorrenti.

Ma la vera novità per Olbia sarà l’apertura del megastore dello sport Decathlon, già presente a Sassari, che avrà a disposizione un’area di oltre 1000 metri quadri in cui, oltre alla parte espositiva, verrà allestita un’area per le dimostrazioni e le attività ricreative.

(Visited 1.826 times, 1.827 visits today)