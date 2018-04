I dati sull’andamento dei prezzi.

Con la chiusura del primo trimestre 2018 Immobiliare.it ha analizzato l’andamento dei prezzi richiesti per le compravendite e per le locazioni in Sardegna, nel suo Osservatorio sul mercato residenziale. Ciò che ne è emerso è una tendenza tornata positiva sia per i costi delle case in vendita,aumentati dell’1,8% nei primi tre mesi dell’anno, sia per i canoni di locazione, cresciuti addirittura del 2,2% nello stesso periodo di riferimento.

Il prezzo medio richiesto da chi vende un’abitazione in Sardegna, a marzo 2018, è stato pari a 1.932 euro al metro quadro, il 2% in meno rispetto alla media nazionale. Sul fronte affitti invece la distanza con la media italiana aumenta: i canoni della regione sono più bassi dell’8%.

Sassari è la città in cui si sono registrate le performance migliori nei primi tre mesi del 2018. Nel mercato delle compravendite i valori risultano aumentati di oltre il 3% su base trimestrale mentre è stata pari al +2,4% l’oscillazione dei canoni richiesti in città per le locazioni.

Resta però Cagliari a detenere il primato di città più cara della regione sia per comprare casa sia per affittarla: per l’acquisto servono oltre 2.000 euro al metro quadro, mentre per la locazione si spende più della media nazionale.

I dati del comune di Olbia:

Vendita

Per quanto la compravendita immobiliare a Olbia, dopo l’aumento, rispetto a un anno fa il prezzo al metro quadro si è mantenuto stabile

Affitto

Per quanto riguarda gli affitti, invece, a marzo 2018 prezzo al metro quadro per una casa in affitto oscilla intorno a 8.20€, con valori ancora in calo

