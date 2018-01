Giovedì 11 gennaio presso la Piazzetta Simpliciana.

Fratelli d’Italia torna in piazza, dopo la richiesta ufficiale a tutti i comuni della Gallura di inviare un’apposita mozione a sostegno della ” Fibromialgia ” al presidente della Regione Sardegna e al presidente del consiglio regionale, giovedì 11 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 19.30 presso la Piazzetta Simpliciana (Corso Umberto fronte Bar Muzzetto) a Olbia.

I ” militanti ” di Fratelli d’Italia guidati dal Coordinatore Provinciale Matteo Sanna e dal Coordinatore Cittadino di Olbia Marco Buioni allestiranno un banchetto di raccolta firme per rafforzare le mozioni dei tanti Comuni Galluresi e di tutta la Sardegna che hanno ” sposato la causa della Fibromialgia “, stiamo ricevendo ringraziamenti e sostegno da tantissimi cittadini che ci invitano a divulgare e rendere più forte la nostra protesta.

il coordinatore cittadino di Olbia Marco Buioni: “Sono tante le persone che sono costrette a partire per trovare cura e sollievo. Non si chiede la luna ne entriamo in complicati dibattiti sanitari, di pura competenza medica ma chiediamo che sia individuato un Ospedale e un reparto ben preciso che si occupi della diagnosi e della predisposizione della cura per lenire i sintomi e permettere al paziente di condurre una vita dignitosa”.