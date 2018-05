Olbia, confermata la riapertura delle scuole e degli uffici per domani

Le dichiarazioni del sindaco Settimo Nizzi.

“Il bollettino meteo emanato dalla Protezione civile in data odierna ha declassato l’allerta da criticità rossa ad arancione (moderata) fino a domani 4 Maggio. Rimangono comunque attivi i presidi di vigilanza da parte del Centro Operativo Comunale”.

“Da domani tutte le attività riprenderanno normalmente: le scuole, gli uffici e il Parco Fausto Noce saranno nuovamente aperti per una regolare gestione”.

“Ringraziamo i nostri concittadini per la collaborazione: quando il bollettino meteo indica una criticità come quella di ieri è importante il contributo di tutti per effettuare le operazioni che, in via precauzionale, permettono di gestire nel migliore dei modi eventuali situazioni delicate che potrebbero verificarsi”.

