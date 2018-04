Olbia, rimborso delle spese scolastiche: in pubblicazione gli elenchi

Dal 23 aprile.

L’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Olbia Sabrina Serra rende noto agli interessati che dal 23 aprile sono in pubblicazione gli elenchi definitivi dei beneficiari e degli esclusi dal contributo da destinare all’assegnazione di borse di studio (rimborso spese scolastiche sostenute durante l’anno scolastico 2016/2017 ) in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Gli elenchi sono consultabili presso sul sito internet del Comune di Olbia nella sezione Comune Informa. In alternativa si potranno consultare presso il settore servizi alla persona servizio pubblica istruzione in via Capo Verde zona Industriale c/o Delta Center 2° piano o all’’ ufficio polifunzionale per il cittadino Via Dante n. 1

L’erogazione degli importi e’ subordinata all’accreditamento dei relativi fondi da parte della Regione non ancora nella disponibilita’ dell’ente.

