Appuntamento per venerdì e sabato.

Domani e dopodomani si terrà in piazza Elena di Gallura il roadshow organizzato da Anas.

“Accogliamo con entusiasmo e ringraziamo Anas per queste due giornate, non solo perché verteranno sulla sicurezza stradale, tema di grande importanza, ma anche per il chiaro segnale che la presenza dell’Azienda nel nostro territorio lascia percepire, ovvero l’attenzione rispetto alla Olbia-Sassari” afferma il Sindaco Settimo Nizzi.

La conferenza stampa di domani venerdì 4 Maggio ore 11, alla quale parteciperà il primo cittadino, sarà preceduta dal corso didattico con gli studenti sulla sicurezza stradale (ore 9 e 30). Durante il resto della giornata si susseguiranno eventi di intrattenimento.

Sabato 5 Maggio il calendario prevede nuovamente l’apertura dei lavori alle 9 e 30 con il corso sulla sicurezza stradale. Seguiranno eventi di animazione. Fine lavori ore 18 circa.

