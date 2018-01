Disagi nel quartiere di Olbia da questa mattina.

Da alcune ore il quartiere di Santa Mariedda a Olbia è senza luce. Un palo dell’illuminazione elettrica è caduto in via Pegaso a causa del forte vento e il quartiere si è ritrovato senza corrente. Sul posto sono già arrivate due squadre dell’Enel, per cercare di ripristinare l’energia. Insomma, il maestrale continua a creare problemi in città e la situazione non pare destinata a migliorare nelle prossime ore.