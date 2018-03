Olbia ospiterà la Sardinia International Cup 2018 di danza sportiva

Appuntamento dal 6 all’8 aprile.

Dal 6 all’8 Aprile Olbia ospiterà la Sardinia International Cup 2018. Il Geopalace di Olbia si trasformerà in una “chermesse” di danza sportiva a livello mondiale. L’evento è patrocinato dal Comune di Olbia e la società sportiva organizzatrice è la Numero Uno Sardegna di Porto Torres.

Così commenta l’assessore allo Sport Silvana Pinducciu: “Si tratta di un evento molto bello dal punto di vista sportivo ed artistico, che porterà in città oltre 1.800 persone. Si tratta di uno degli eventi che contribuiscono ad arricchire i mesi di spalla alla stagione estiva”. Questa manifestazione è una delle più importanti in Italia, unica in Sardegna, diventata ormai un appuntamento fisso a Olbia.

L’ edizione 2017 ha avuto un’affluenza di oltre 1.500 atleti. Per l’edizione 2018 ci sono già iscritti di 38 Nazioni diverse (Italia, Spagna, Francia, Danimarca, Germania, Belgio, Romanica, Slovacchia, Rep. Ceca, Olanda, Regno Unito, Norvegia, Irlanda, Svezia, San Marino, Albania, Grecia, Ungheria, Bulgaria, Russia, Hong Kong, Austria, Moldavia, Estonia, Portogallo, Malta, Lituania, Uruguai, Stati Uniti, Giappone, Kazakistan, ed altre ancora).

Le competizioni (Gara Nazionale ed Internazionale) sono valide per la World Ranking Tournaments e si svolgeranno presso il Palaltogusto “Geovillage Hotel”. Prevedono la Competizione Internazionale di danza Sportiva, nello specifico: danze standard (Valzer Inglese, Tango, Valzer Wiennese, Slow fox trot, Quick Step) e danze latino americane (Samba, cha cha cha, Rumba, Paso Doble, Jive).

Venerdì 6 Aprile le competizioni si terranno dalle ore 13 alle 24, sabato 7 Aprile dalle 9 alle 24, domenica 8 aprile dalle 10 alle 21.

