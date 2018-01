Sciarpe e berretti per i senzatetto, un successo l’iniziativa degli “angeli”

Prevista per domani la consegna ai clochard da parte dei Guardian Angels.

Hanno raccolto oltre un centinaio di sciarpe e berretti: l’iniziativa dei Guardian Angels a favore dei senzatetto di Olbia si è rivelata un successo. In molti, infatti, hanno visitato il loro stand al mercatino di Natale. Donando qualche indumnento per far stare al caldo chi vive per strada.

Nel pomeriggio di domani, intorno alle 16, sciarpe e berretti verranno appesi sugli alberi in due punti strategici di Olbia, scelti dai volontari cooordinati da Anna Tilocca. Ovvero in piazza Matteotti e nel parco Fausto Noce, dove molti clochard passano il loro tempo durante la giornata. Sciarpe e berretti verranno quindi sistemati sui rami in modo che chi lo vorrà potrà andare a prendere quelli che preferisce in qualunque momento.