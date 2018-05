Olbia, domani le scuole chiudono a metà mattina. Ecco perchè

Scuole chiuse dalle ore 11.oo.

L’ordinanza comunale n. 49 del 7 maggio 2018 dispone la chiusura anticipata delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 8 maggio 2018. La decisione arriva dato il comunicato di Abbanoa, gestore unico del Servizio Idrico, emesso in data 4 maggio 2018. L’ente prevede la chiusura delle rete idrica in data 8 maggio 2018 per dei lavori programmati con l’Enas sulla condotta idrica.

La sospensione del servizio idrico interessa tutto il comune di Olbia. Alla stato attuale il comune comunica che non sussistono alternative e che le scuole rimarranno chiuse per tutta la giornata di domani 8 maggio 2018 a partire dalle ore 11.00, per ragioni igenico sanitarie.

