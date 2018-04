L’uomo ha tentato di aggredire anche i carabinieri.

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Olbia hanno arrestato D.M, 56enne olbiese con precedenti di polizia, per porto di strumenti atti ad offendere, minaccia aggravata, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La richiesta di soccorso pervenuta al 112 è stata fatta da quattro adolescenti, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, che si sono visti inseguire dall’uomo con fare minaccioso e armato di un coltello. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno immediatamente raggiunto il luogo e dopo avere messo in sicurezza i minori si sono avvicinati all’uomo, ubriaco, che ha tentato di colpirli con un fendente, ma è stato prontamente immobilizzato e arrestato. Alla base dell’evento non vi è alcun motivo particolare se non lo stato alterato e l’indole violenta dell’uomo, che ha iniziato a insultare i ragazzi intenti a giocare tra loro.

L’arrestato, a disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del reparto territoriale di Olbia.

