Olbia, sfonda la porta dei genitori e aggredisce il padre: arrestato

Intervenuti i carabinieri allertati dai vicini.

I carabinieri della sezione radiomobile, insieme alla stazione di Olbia Poltu Quadu si sono portati in via Marsala dove alcuni cittadini avevano richiesto aiuto al 112 a causa dei rumori e delle urla che sentivano provenire dal palazzo vicino.

Giunti sul posto i militari hanno trovato P. D., un pregiudicato 30enne di Olbia che aveva sfondato la porta di casa dei genitori 70enni e stava cercando di colpire il padre con violenza.

Per questo motivo è stato accompagnato in caserma e dichiarato in arresto. Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.

