Il giovane si è costituito al commissariato di Olbia.

Si trovava in Pakistan e non l’avevano potuto arrestare. Faceva parte dei tre giovani che la polizia aveva indentificato come i pusher che vendevano la droga fuori dalle scuole di Olbia. Rientrato in Italia, Iqbal Shah, 28 anni, ha deciso di costituirsi. Assistito dai suoi avvocati, si è presentato in commissariato e ora si trova agli arresti domiciliari.

Nell’indagine erano stati arrestati Giovanni Battista Sireni, 19 anni residente a Olbia, e un altro giovane pakistano, Asad Rabi, di 22 anni. Anche loro si trovano ai domiciliari. Dopo mesi di appostamenti e intercettazioni, gli inquirenti erano riusciti a smantellare quella rete dello spaccio, pensata soprattuto per gli studenti delle scuole superiori.

