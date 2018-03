Lo sportello autotutela per la Ztl aperto a Olbia.

Tutti in coda allo “sportello autotutela”. E’ più di un provarci. Per loro, che dalla scorsa settimana affollano l’ufficio di via Vittorio Veneto, al numero 114, quelle multe della Ztl di Olbia sono illegittime. Colpa della segnaletica, che avrebbe ingannato almeno 40mila automobilisti, secondo i dati delle sanzioni diffusi dall’amministrazione comunale.

Seguendo i consigli del gruppo su Facebook “Ricorso Ztl Olbia”, e supportati dalla posizione della Coalizione civica e democratica, l’opposizione in Consiglio comunale, in tanti si stanno presentando allo sportello, per chiede cosa fare per annullare la contravvenzione. Ma il sospetto è che alla fine sarà il Giudice di pace a dover decidere sulla regolarità dei passaggi sotto l’occhio elettronico del centro storico.

Lo sportello è aperto dalle 15 alle 17. Si consiglia di presentarsi allo sportello con i moduli dell’autotutela stampati, di chiedere agli incaricati solo eventuali dubbi nella compilazione, di protocollare infine i moduli in Comune.

