Le dichiarazioni del coordinatore Alessandro Fiorentino.

Il coordinamento cittadino dei riformatori sardi Olbia lancia un appello al sindaco, giunta e consiglio comunale riguardo l’aumento degli stalli rosa per donne in gravidanza o con bambini entro un anno di età.

“Non si può immaginare -dichiara il coordinatore dei riformatori di Olbia Alessandro Fiorentino- quanto sia pericoloso e faticoso per una donna districarsi tra le vie della città con un bambino nel grembo o nel passeggino.

Abbiamo raccolto tantissime lamentele da future e neo mamme che ogni giorno lottano per trovare un parcheggio che le agevoli nei parcheggi soprattutto nelle zone più caotiche della città. Gli stalli previsti non sono abbastanza per una realtà come l’odierna Olbia, infati nel centro storico sono pochissimi, per non parlare di via Veneto, via AldoMoro e via.Roma dove sono ubicati tantissimi uffici e negozi e anche della totale assenza di stalli vicino alla farmacie. Anche nei parcheggi dei due ospedali sono pochi considerando la concentrazione che si crea per ovvie ragioni.

Sarebbe importante dotare anche di stalli rosa gli affollatissimi parcheggi estivi per chi va al mare. I parcheggi rosa non sono previsti dal codice della strada e chi ne usufruisce al posto delle mamme non è soggetto a sanzione come accade invece nel caso degli spazi riservati agli invalidi o sulle aree destinate a parcheggio a pagamento, a maggior ragione ci rivolgiamo ai cittadini affinchè usino il senso civico per facilitare chi ha piu bisogno di un parcheggio più comodo”.