Le strade chiuse per la festa di San Simplicio.

Olbia si prepara a San Simplio e arrivano anche le limitazioni alla viabilità. Da domani saranno chiuse al traffico le vie intorno alla basilica e quelle del parco Fausto Noce, dove saranno allestite le tradizionali bancarelle. Domenica verrà chiusa, poi, anche via Redipuglia, dove si terrà il Palio della Stella.

Per la processione di San Simplicio, il giorno 15, saranno chiuse, infine, via D’Annunzio, via Boccherini, via Lombardia, via Fausto Noce, via Genova, via Vittorio Emanuele, via Vittorio Veneto, via Mameli, via Nuoro e corso Umberto. Pertanto, si raccomandano gli automobilisti di tenere a mente le limitazioni.

(Visited 148 times, 148 visits today)