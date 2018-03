Premiati per la loro ricerca sui benefici delle foglie di olivo.

Hanno stupito tutti con il loro progetto sui benefici delle foglie di olivo sulla salute. Due studenti del liceo scientifico Mossa di Olbia, Ennur Zen Vukovic e Riccardo Inzaina, sono stati premiati dalla Commissione europea e potranno ora partecipare all’Expo Sciences, la prestigiosa manifestazione che si terrà il prossimo anno a Bruxelles.

I due ragazzi galluresi si sono messi in mostra con la loro ricerca dal titolo “L’estratto delle foglie di olivo e i suoi effetti benefici sulla pressione arteriosa”. Insieme a loro, anche altri due studenti sardi. Si tratta di Gabriel Orrù e Mirko Contini dell’istituto tecnico industriale di Cagliari. Loro si sono occupati di come si possa trasformare un aerografo per fare dei ritratti.

I due lavori degli studenti sono stati compiuto nell’ambito del concorso europeo “I giovani e le scienze 2018”. Un percorso internazionale di avvicinamento dei ragazzi di età compresa tra i 14 e i 22 anni all’innovazione e allo sviluppo tecnologico.

