I supermercati aperti domani.

Con il 25 aprile alle porte e il primo Maggio sempre più vicino, è arrivato il periodo delle festività primaverili. Non mancano le polemiche sulla decisione di alcuni grandi gruppi commerciali di tenere aperti negozi, supermercati e punti vendita, magari con orario continuato. Alcuni sostengono che in questo modo si garantisca un servizio importante e continuo per il consumatore, e chi invece sostiene che sia un tentativo di massimizzare i guadagni nelle attività.

Vediamo seguito un breve elenco di chi rimarrà aperto domani, 25 aprile 2018, a Olbia.

I due centri commerciali Auchan e Centro commerciale Terranova seguiranno il classico orario dalle ore 8.30 alle ore 21.00. Il centro Gallura in località Pozzo Sacro seguirà l’orario 9.00/ 21.00. Il Dettori Market di Via Aldo Moro seguirà l’orario 8.30/20.30, stesso orario per il Romagnolo di Via Aldo Moro. Md di zona aeroporto e di via Roma saranno aperti dalle 8.30 alle 20.30. Il super pan farà mattina dalle 8.30 alle 14.00, mentre la Conad di via Galvani dalle 8.00 alle ore 14.00.

(Visited 162 times, 162 visits today)