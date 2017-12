Incremento del 20% di viaggiatori rispetto allo scorso anno.

Traffico aereo e passeggeri in aumento negli aeroporti della Sardegna, a partire dallo scalo di Olbia. Le previsioni parlano di 55mila passeggeri in transito al Costa Smeralda nel periodo che va dal 22 dicembre al 7 gennaio. Un traffico superiore a quello dello scorso anno: 298 voli, un incremento del 20% di viaggiatori rispetto al Natale 2016.

Tutto questo grazie anche alle nuove rotte inaugurate in particolare dalla compagnie low cost. Stiamo parlando dei collegamenti per Amsterdam, Barcellona El Prat e Londra Gatwick, operati da Transavia, Vueling e easyJet. Sono proprio le capitali europee, del resto, le mete preferite di chi sceglie di lasciare l’isola per le festività di fine anno.

Numeri positivi anche per lo scalo di Cagliari. I passeggeri a Elmas dovrebbero essere tra 143mila e 145mila, contro i 135mila delle festività 2016. Intanto continuano gli incrementi sui voli in continuità territoriale aerea operati da Alitalia da Cagliari per Roma e Milano e da Alghero per Linate, incrementi che raggiungono il valore medio del 70%.