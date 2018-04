Ubriaco alla Caritas di Olbia aggredisce i carabinieri: arrestato

Stava litigando con la guardia notturna del centro.

I carabinieri di Olbia sono intervenuti la scorsa notte presso la struttura dormitorio della Caritas di via Canova, dove sono ospitate diverse persone in difficoltà economiche e senza tetto.

Giunti sul posto un pregiudicato, in evidente stato di alterazione psico-fisica, verosimilmente ubriaco, come ammesso dallo stesso, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, stava litigando con la guardia notturna, forse perché non riteneva di dover rispettare le normali regole di convivenza comune che vengono imposte in una struttura simile a salvaguardia del rispetto di tutte le persone che vi sono ospitate.

Alla vista dei militari, A. D., 44enne di Nuoro, ha tentato di colpirli con calci e pugni con violenza ed è stato immediatamente immobilizzato, accompagnato in caserma e dichiarato in arresto.

