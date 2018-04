Olbia vista dall’elicottero carabinieri.

L’elicottero del Nucleo dei carabinieri è stato impegnato in diverse operazione in questi giorni sulla città di Olbia. Dall’inseguimento del giovane ragazzo nella zona di via Barcellona all’arresto di cinque persone, fra olbiesi e albanesi. L’elicottero dei Carabinieri ha sorvolato la città, notato da tantissimi cittadini che ne hanno postato le foto sui social. Ma quanto è emozionante vedere Olbia dall’alto di un elicottero?

L’elicottero appartenente al Nucleo Elicotteri carabinieri, è un modello “multi ruolo AB 412”, raggiunge una velocità di 140 nodi e un altezza di 16 mila piedi. Viene descritto come “multi ruolo” perché ha diverse funzioni in base alle esigenze dell’operazione in corso. E’ equipaggiato per il volo notturno e strumentale, ha la telecamera a bordo e ha diverse modalità di volo in presenza di maltempo. Ha il gancio baricentrico per il trasportodi carichi esterni, ha i galleggianti d’emergenza e serbatoi ausiliari. Si adegua così a tutte le operazioni del caso del Nucleo dei carabinieri.

Ecco come si vede Olbia dall’alto, una meraviglia di colori e di contrasti con il mare che completa la bellezza della città.

Il video.

