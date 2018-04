Divieti non rispettati e codice della strada per i camper.

Camper in sosta nella zona di Porto Pollo, a Palau, ed è subito polemica. Nonostante i divieti, è capitato spesso di incontrare, in questi giorni, il noto mezzo di trasporto nel parcheggio davanti alla spiaggia. Quello che dovrebbe essere riservato alle auto.

E nonostante le richieste di intervento alla polizia del locale, nessun agente sarebbe arrivato a comminare la “dovuta” sanzione. Il motivo? Il codice della strada consente ai camper di sostare in aree autorizzate a qualsiasi tipo di autoveicolo, purché non vengano fatte attività di campeggio.

E la sosta dei camper sul margine della strada non può considerarsi campeggio o attendamento. L’importante è che poggi sul suolo con le proprie ruote. Dulcis in fundo, il cartello posto all’ingresso della spiaggia di Porto Pollo indica le aree in cui i camper non possono parcheggiare durante la stagione turistica. Che parte, però, il 1 maggio 2018.

