I candidati alla carica di sindaco a Palau.

Sono due al momento i candidati sindaci alle prossime elezioni comunali di Palau del prossimo 10 giugno. Si tratta dal geometra Luigi Abeltino e dall’avvocato Paola Pischedda. Non due nomi nuovi per la politica locale. Il primo, infatti, era già stato capolista alle comunali del 2012. La seconda è stata assessore all’Urbaninista con il sindaco Sebastiano Piredda, quindi circa 20 anni fa.

Entrambi i candidati sono al lavoro per il completamento delle liste che, pare, saranno un mix di esperienza amministrativa e giovani. Ma tra i due contendenti potrebbe esserci anche un terzo aspirante. Se Luca Fresu, che si era candidato alle scorse elezioni, non raggiungendo il quorum, annuncia la sua uscita definitiva dalla campagna elettorale, il gruppo vicino all’ex consigliere Franco Manna non ha ancora scelto se appoggiare uno dei due candidati o proporre un nome alternativo. Anche se quest’ultima ipotesi pare la più probabile.

