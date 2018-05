Il candidato ha annunciato il suo ritiro dalla campagna elettorale.

Colpo di scena a Palau in vista delle prossime elezioni comunali. A differenza di quanto anticipato, il geometra Luigino Abeltino ha annunciato che non si candiderà a sindaco. Le motivazioni sono strettamente personali. Anche le persone che l’hanno coadiuvato, in questi mesi, nella preparazione della lista faranno un passo indietro.

I candidati per le prossime elezioni del 10 giugno saranno, alla fine, restano due. Per la guida del Comune si contenderanno l’avvocato Paola Pischedda e l’imprenditore Franco Manna. La presentazione delle liste si chiuderà alle ore 12 di sabato 12 maggio.

