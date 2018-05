L’uomo era agli arresti domiciliari da 2 giorni.

Nella prima mattinata di ieri i carabinieri della Stazione di Palau hanno arrestato C.O., 31enne di La Maddalena per evasione dagli arresti domiciliari perché sono intervenuti presso un bar dove stava creando problemi in stato di alterazione dopo essersi allontanato da La Maddalena per sfuggire agli arresti domiciliari.

A quel punto l’autorità giudiziaria ha disposto che fosse accompagnato presso le camere di sicurezza del reparto territoriale di Olbia in attesa della direttissima che si terrà nella mattinata odierna.

Era stato arrestato il 30 aprile perchè nella sua abitazione i carabinieri avevano trovato una serra artigianale perfettamente organizzata dove coltivava marijuana.

