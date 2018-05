L’imprenditore era già stato candidato sindaco nel 2007.

Arriva la terza lista per le comunali del prossimo 10 giugno a Palau. A presentarla l’imprenditore Franco Manna, 52 anni, già candidato sindaco nel 2007. Quello che anime la lista di Manna è, principalmente, la voglia di dare un contributo alla ripresa di Palau. Per questo sono state messe da parte le ideologie politiche per portare avanti un progetto politico serio e condivisibile.

Palau è il cardine dei 5 punti fermi su cui si basa la lista e su cui si articolerà il programma che verrà presentato nel corso della campagna elettorale. Lavoro, prime case, sociale, portualità e turismo. Questi saranno gli ingredienti che Franco Manna e il suo gruppo mixeranno nei prossimi 5 anni per portare Palau alla rinascita.

(Visited 218 times, 218 visits today)