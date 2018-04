Aperta la manifestazione di interesse per la posa dei cavi.

Presto la fibra ottica diventerà una realtà anche per Palau. Il commissario straordinario del Comune Mario Carta ha aperto la manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione dei cavidotti comunali.

Sono, infatti, invitati a partecipare gli operatori in grado effettuare sia la fornitura che la messa in opera della fibra ottica pubblica, al fine di sviluppare la banda larga nel territorio comunale.

(Visited 34 times, 34 visits today)