Il servizio sarà attivo dal primo maggio al 30 settembre.

È stata aggiudicata la concessione biennale delle aree di parcheggio di Porto Pollo e Isuledda a Palau. A partire dal primo maggio e fino al 30 settembre, si potrà usufruire del servizio parcheggi tutti i giorni, dalle 8 alle 20.

Le aree di parcheggio saranno 6, di cui una destinata ai caravan, per un totale 404 gli stalli totali, di cui 7 riservati ai disabili. Le tariffe varieranno da un euro l’ora per i turisti ai 20 centesimi l’ora per i residenti. Per i caravan è prevista una tariffa maggiorata del 50 percento.

Il pagamento della tariffa avverrà con sistema automatizzato che rilascia la ricevuta da esporre sul cruscotto del veicolo. È previsto anche il pagamento tramite POS direttamente al personale di servizio nelle aree di sosta.

