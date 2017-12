A disposizione dei dieci studenti universitari più performanti.

Il Comune di Palau ha deciso di premiare gli studenti universitari più meritevoli mettendo loro a disposizione dieci borse di studio. Sono stati, infatti, stanziati a questo scopo diecimila euro da suddividere in dieci borse di studio da mille euro ciascuna.

Per accedere alle borse di studio sarà necessario essere residenti nel comune di Palau da almeno cinque anni ed appartenere ad un nucleo familiare con un indicatore ISEE non superiore ai trentamila euro. Occorrerà, inoltre, essere iscritti all’anno accademico 2017 – 2018 e aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studi per l’anno accademico precedente. La votazione media richiesta non dovrà essere inferiore ai ventisette trentesimi. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per le ore 13 del prossimo 15 gennaio.