I rincari al cimitero decisi dal commissario.

Il commissario straordinario del Comune di Palau Mario Carta ha approvato la revisione tariffaria delle concessioni cimiteriali e dei servizi annessi. La revisione si è resa necessaria a causa dell’aumento dei costi di costruzione e manutenzione dei loculi, oltre che dalla necessità di adeguamento all’indice Istat.

Avranno un prezzo unico di 700 euro i loculi in prima, seconda e terza fila, originariamente suddivisi in base alla loro posizione. Sale, invece da 200 a 250 euro il costo delle cellette, mentre per le tombe di famiglia la concessione di area, 12 metri quadri, passa da 800 a 1.000 euro.

Le nuove tariffe verranno applicate esclusivamente ai residenti, ai nativi di Palau e ai loro coniugi non residenti alla data di presentazione della domanda di concessione. Per i non residenti, infatti, è prevista una maggiorazione del 50 per cento sui prezzi unitari.

E’ stato, inoltre, riscritto il regolamento di polizia mortuaria. La precedente disciplina, approvata dal nel 2008, seppur recentemente adeguata, non era più in grado di assecondare le mutate esigenze delle persone nei confronti delle tipologie di sepoltura. Si è, dunque, proceduto ad una riscrittura integrale del regolamento, per superare rigidità gestionali presenti nel vecchio testo, ora completamente rivisto.

