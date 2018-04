A Palau si sfidano i migliori barman sardi: gara tra i caffè

Appuntamento per venerdì 20 aprile.

Venerdì 20 aprile al Mumac Academy Costa Smeralda di Palau, curate da AltoGusto, azienda leader in Sardegna nella produzione e distribuzione del caffè, si svolgeranno le selezioni regionali per la partecipazione alla 9ᵃ edizione di Espresso Italiano Champion, il campionato baristi organizzato ogni anno dall’Istituto Nazionale Espresso Italiano (Inei).

Alla giornata di selezioni parteciperanno i migliori barman della Sardegna e per il primo classificato si apriranno le porte delle finali nazionali Espresso Italiano Champion 2018. In gara ogni concorrente dovrà tarare la propria attrezzatura e preparare in soli 11 minuti quattro espresso e quattro cappuccini; il tutto sotto gli occhi dei giudici tecnici, e poi caffè e cappuccini saranno valutati da una giuria sensoriale che opera in modo blind, secondo gli standard dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac).

Lo scorso anno le selezioni AltoGusto avevano portato alla ribalta il barista bosano, Francesco Masala. Il barman 30enne, sassarese d’adozione, dopo avere vinto le selezioni sarde e italiane tenutesi a Milano alla fine di giugno, aveva partecipato alle finali internazionali dell’Espresso Italiano Champion 2017 che si erano svolte a ottobre a Host Milano, il salone Internazionale dell’ospitalità professionale, sfidando i migliori baristi arrivati da tutto il mondo.

(Visited 42 times, 42 visits today)