La consulenza gratuita di Solarsì per le famiglie.

Stai pensando di Installare un Impianto Fotovoltaico? Vuoi scoprire come abbattere l’80% della bolletta dell’energia + la bolletta dell’acqua calda sanitaria? “Solarsì” è la Prima azienda Fotovoltaica ad avere il “Progetto famiglia” che è l’unico sistema fotovoltaico che abbatte la bolletta dell’energia + l’acqua calda sanitaria dell’80% altrimenti ti rimborsiamo!

A differenza di tutte le altre aziende del settore fotovoltaico che garantiscono solo il risultato in bolletta elettrica Solarsì con un unico intervento va ad abbattere anche l’acqua calda sanitaria garantendo un risparmio complessivo dell’80% altrimenti ti rimborsa! Hai già provato a cambiare fornitore di servizi elettrici senza alcun beneficio… fai la scelta definitiva! In questo momento stai pagando ogni anno il 10% in più sulla bolletta della luce. Negli ultimi anni infatti la bolletta è più che triplicata!

GUARDA IL VIDEO SU COME RISPARMIARE

Te ne sei Accorto? Con una impianto fotovoltaico + pompa di calore risparmi almeno l’80% sulle bollette di acqua e luce! Grazie alla esclusiva garanzia di Solarsì, se non ottieni un abbattimento minimo dell’80%, Ti viene rimborsata la differenza!

Questo vuol dire che se, ad esempio, avrai un abbattimento del 70%, la differenza te la rimborsa Solarsì! Con la certezza quindi di avere un abbattimento minimo dell’80%! Riduci la tua bolletta di almeno l’80%.

RICHIEDI LA CONSULENZA GRATUITA

Inoltre, Solarsì ti spiegherà come farti restituire il 50% dell’importo investito grazie agli incentivi statali per il fotovoltaico. Spendi la metà per i prossimi 10 anni rispetto a quanto pagheresti con le ordinarie bollette (e con l’impianto già pagato) e dopo 10 anni… risparmierai sempre di più!!

Garanzia di risultato.

A differenza di tutti gli altri installatori che non garantiscono nulla, solo se richiedi ora un incontro e deciderai di installare anche tu la soluzione “Progetto Famiglia”, Solarsì ti garantisce un abbattimento di almeno l’80% sulla bolletta di acqua e luce o sarai rimborsato!*

*Una volta fissato l’appuntamento con il tecnico Solarsì, questo a casa tua andrà ad analizzare con un apposito software i tuoi consumi energetici e la produzione dell’impianto fotovoltaico attuale. Ti darà, dal vivo, tutti i dati di riduzione della bolletta elettrica relativi all’analisi fatta. La garanzia verrà applicata a questi dati promettendo una riduzione della bolletta elettrica fino all’80%!