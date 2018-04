La bici rubata era di un turista tedesco.

Nel 2015 era venuto dalla Germania in Sardegna per concedersi una vacanza in bici. Ma da quel viaggio era dovuto tornare senza la sua preziosa bicicletta.

Probabilmente il turista tedesco aveva ormai perso ogni speranza di riaverla. Invece, dopo 3 anni, la sua bici è stata recuperata dai carabinieri di San Teodoro.

I militari dell’Arma l’hanno rinvenuta in un sottotetto, nel corso della perquisizione dell’abitazione di un cittadino di San Teodoro. Dalla matricola del telaio sono risaliti al nome del proprietario che ne aveva denunciato il furto ormai tre anni fa. Il proprietario dell’abitazione, invece, è stato denunciato per il reato di ricettazione.

