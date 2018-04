Trovati anche tre lavoratori in nero.

Continuano i servizi predisposti nel mese di aprile dal comando provinciale di Nuoro volti a prevenire gli incidenti sul luogo di lavoro.

I carabinieri della compagnia di Siniscola, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro e al personale dell’ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro, nel contrasto al lavoro irregolare e alle violazioni commesse in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ancora troppo spesso teatri di incidenti, le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che, il più delle volte, risultano corollario del mancato rispetto di normative e procedure di sicurezza, hanno effettuato controlli in alcuni cantieri edili del territorio della Compagnia Carabinieri di Siniscola, riscontrando diverse violazione penali ed amministrative.

A seguito del controllo effettuato presso un cantiere sito nel comune di San Teodoro, ove erano in corso lavori edili in economia, veniva deferito in stato di libertà alla procura della repubblica presso il tribunale di Nuoro il proprietario dell’immobile per l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Prevista una sanzione da 2.740 a 7.014,40 euro.

A carico del predetto datore di lavoro veniva altresì contestata la violazione amministrativa per aver impiegato tre lavoratori “in nero” senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Elevate sanzioni amministrative pari ad 9mila euro ed effettuati recuperi previdenziali ed assicurativi pari ad 1.500 euro

