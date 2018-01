L’associazione di San Teodoro cerca nuovi soci.

C’è ancora una settimana per tesserarsi con la Croce Bianca di San Teodoro. L’associazione di volontariato, di cui nei giorni scorsi ha assunto la presidenza ad interim il sindaco Domenico Mannironi, opera sul territorio da oltre trent’anni.

La Croce Bianca di San Teodoro, oltre al servizio di 118, effettua il trasporto gratuito delle persone affette da disabilità in tutta la Sardegna. Attualmente attraversa un periodo di difficoltà, sia economica, che in termini di presenza di membri attivi.

La perdita dei servizi prestati alla comunità comporterebbe seri disagi per tutta la cittadinanza. Da qui l’appello a tesserarsi e ad entrare a far parte, come volontari, dell’associazione.

Per aderire al tesseramento è possibile richiedere il modulo presso la sede di via Sardegna, aperta dalle 8 del mattino fino a tarda sera. I nuovi soci, oltre a poter diventare membri attivi dell’associazione, potranno votare ed essere votati per entrare a far parte del consiglio direttivo.