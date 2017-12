Ha guidato la comunità per cinquantasette anni.

Si è tenuto stamattina a Sedini, la sua città natale, il funerale di don Francesco Pala, l’ex parroco di San Teodoro, venuto a mancare giovedì scorso. Nato nel comune sassarese ottantanove anni fa, sacerdote da sessantatrè, ha guidato la parrocchia teodorina dal 1955 per lasciarla nell’ottobre del 2012.

Da parroco di San Teodoro ha guidato un territorio molto vasto che comprendeva trentotto piccole frazioni, ognuna con la sua piccola chiesa. Don Francesco è stato membro del collegio dei consultori della diocesi, del consiglio presbiteriale, dell’ufficio catechistico e dell’ufficio per la pastorale del turismo. Grande il cordoglio a San Teodoro per la scomparsa di chi, per tanti anni, è stato il punto di riferimento spirituale dell’intera comunità.