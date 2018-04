L’incidente sul lavoro a San Teodoro.

Questa mattina si è verificato un grave infortunio sul lavoro presso un cantiere di San Teodoro. Un operaio 50enne, olbiese, titolare della stessa ditta, stava effettuando alcuni lavori di muratura ed è caduto da un’altezza di circa 2 metri. E’ precipitato al suolo.

Il lavoratore è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro. Al momento non sembrerebbe in pericolo di vita. Non risultano altre persone coinvolte. Sono in corso gli accertamenti per chiarire quanto accaduto da parte dei carabinieri della Compagnia di Siniscola e della Tenenza di San Teodoro.

